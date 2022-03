De acordo com os avisos emitidos pelo IPMA, o mau tempo deverá começar por se fazer sentir no grupo Ocidental (Flores e Corvo), que vai estar sob aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de sexta-feira, tendo em conta as previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o aviso amarelo vai vigorar entre as 00:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.