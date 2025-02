A imagem vai estar em Roma a 11 e 12 de outubro, no Jubileu da Espiritualidade Mariana.

"A presença da amada estátua original de Nossa Senhora de Fátima permitirá a todos viver a proximidade da Virgem Maria", disse o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, D. Rino Fisichella.

"É um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo que, como o Santo Padre enfatiza na Bula de Proclamação do Jubileu Spes non confundit, a veneram como a 'mais afetuosa das mães, que nunca abandona os seus filhos'. Em Fátima, de facto, a Virgem disse aos três pastorinhos o que continua a assegurar a cada um de nós: 'Eu nunca te abandonarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te levará a Deus'", acrescenta, citado pelo Vatican News.

Esta será a quarta vez que a imagem de Nossa Senhora de Fátima sai da Capelinha das Aparições para ir a Roma. A última aconteceu em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé, já no pontificado do Papa Francisco.