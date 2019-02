“A paróquia da cidade de Torres Vedras manifestou-se ofendida com a presença da imagem no monumento e solicitou a sua remoção”, refere em comunicado a autarquia, que organiza o evento em conjunto com a empresa municipal Promotorres.

“Sabendo que no Carnaval a sátira não deve ser levada a mal, mas cientes do desconforto que esta poderia causar nos foliões crentes, a organização do Carnaval de Torres Vedras optou por solicitar ao artista plástico a remoção da imagem do monumento”, justificou.

Num ano em que o Carnaval é alusivo a tudo o que é tipicamente português, o monumento é composto por vários símbolos da identidade portuguesa, como o tradicional elétrico, o Zé Povinho, os futebolistas Cristiano Ronaldo e Eusébio, as artistas Joana Vasconcelos, Marisa e Amália Rodrigues, antigos e atuais políticos e dirigentes desportivos, todos vítimas da tradicional sátira político-social deste Carnaval.

Neste contexto, já depois da inauguração do monumento, os autores do monumento decidiram juntar-lhe a ‘Santa da Bola’, uma imagem de Nossa Senhora, com uma bola no lugar do rosto e empunhando uma placa onde se lia “Cristiano! Dá-me a tua camisola!”.