Donald Trump é acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso, por ter pressionado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que este investigasse a atividade da família de Joe Biden, rival político do líder norte-americano, junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.

No período de alegações iniciais, quarta-feira, Alan Dershowitz, um dos advogados do Presidente no julgamento do Senado, colocou a questão que define a mais recente estratégia de defesa de Trump, alegando que ele não merece ser demitido por ter agido no interesse geral da nação.

Os Democratas, hoje, reagiram, considerando que essa posição é inaceitável e comporta os riscos de poderes presidenciais ilimitados e incontroláveis.

O argumento da defesa é que os poderes presidenciais são muito latos e, por definição, qualquer ato que um Presidente cometa é sempre no interesse público.