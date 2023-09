A inauguração desta ligação ciclo pedonal, feita através de passadiços de madeira, vai ser feita às 18:00, numa cerimónia na qual está prevista a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.

Esta infraestrutura, que atravessará parte dos terrenos do município de Loures que foram utilizados durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), tem uma extensão de 6,1 quilómetros e representou um investimento global de cerca de 13 milhões de euros.

Deste valor, 11 milhões de euros foram suportados pela Câmara de Loures, no distrito de Lisboa, e os restantes dois milhões por fundos comunitários.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS) destacou a importância desta obra que, segundo o autarca, “devolve o acesso ao Tejo” à população do concelho.

“É uma infraestrutura de extrema importância, do ponto de vista daquilo que é a mobilidade e as boas práticas de saúde das pessoas. Já se pode ir de Vila Franca, passando por Loures, a Lisboa, Oeiras e Cascais. Isso é importante do ponto de vista daquilo que é a mobilidade metropolitana”, sublinhou.

Ricardo Leão sublinhou a “complexidade técnica desta obra”, uma vez que a construção foi feita “toda ela em madeira (4.612 estacas)” e sob o sapal do rio.

“São poucos os passadiços neste país com seis quilómetros em que toda ela é construção sobre o sapal do rio, o que permite a todos os utilizadores uma ligação ao rio mais próxima e vários pontos de observação de aves”, apontou.

O percurso ribeiro de Loures contempla 10 pontes, 14 túneis de sombra, quatro pontos de observação e de estadia, 1.621 árvores e 41.420 arbustos.

Foram ainda colocadas luminárias autónomas com células fotovoltaicas.

Dada a extensão deste percurso, o presidente da Câmara Municipal de Loures sublinhou a necessidade de ser reforçada a vigilância em alguns pontos do percurso, de forma a prevenir situações de insegurança e vandalismo.

“No momento da inauguração vamos apresentar as novas bicicletas, adquiridas pela Polícia Municipal de Loures, e, durante grande parte do dia, a Polícia Municipal irá percorrer parte do percurso para dar algum sentimento de segurança”, indicou.

O autarca de Loures adiantou ainda que o município já iniciou o procedimento junto do Ministério da Administração Interna para que sejam colocados no local sistemas de videovigilância.

Apesar de o percurso ribeiro de Loures ser inaugurado já, os trabalhos de revestimento vegetal, que incluem a plantação de árvores, arbustos e subarbustos, assim como a recuperação da área de sapal, serão efetuados no decorrer do outono e do inverno deste ano.

O acesso público ao percurso ribeirinho de Loures poderá fazer-se através da ponte pedonal que liga o município a Lisboa (junto à foz do Rio Trancão), no início do passadiço junto ao Trancão e à via de acesso à Rua Beira Rio (esta rua só possui ligação para veículos pelo ramal de ligação do IC2 à EN10, em Santa Iria de Azoia), no troço pedonal que liga a estação de comboios de Santa Iria da Azoia e o pontão da BP e na ligação ao percurso pedonal da Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira.