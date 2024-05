Segundo a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto “o incêndio tinha, pelas 18:35, duas frentes ativas” e “está perto da praia fluvial do Vau”, situação que “obrigou à evacuação dos passadiços”.

Dada a evolução do incêndio, estão no terreno 87 operacionais, apoiados por 25 meios terrestres e sete meios aéreos, acrescentou a fonte do Comando Sub-regional que admitiu “novo reforço de meios”.

“Não há registo de feridos”, disse.