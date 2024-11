De acordo com o Comando Sub-regional da Região de Coimbra, o incêndio habitacional deflagrou por volta das 18:20, na rua D. João III, num prédio de uma das laterais do Alma Shopping, no centro da cidade de Coimbra.

“O incêndio foi extinto rapidamente, no entanto registaram-se oito vítimas por inalação de fumo. As vítimas nem se encontravam no apartamento, mas em apartamentos contíguos”, adiantou a mesma fonte.