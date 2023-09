Cerca de 50 pessoas foram transferidas para hospitais da capital, incluindo “dezenas de mortos”, escreveu a agência de notícias oficial do Vietname.

“Trata-se de um incêndio muito grave”, acrescentou, referindo que as equipas de salvamento conseguiram retirar do edifício em chamas 70 pessoas.

O incêndio deflagrou pouco antes da meia-noite (18:00 em Lisboa), segundo o relato de testemunhas.

Vídeos difundidos pelos meios de comunicação social vietnamitas revelam a dimensão do incêndio, que se propagou por grande parte do edifício de dez andares, situado num beco estreito de uma zona residencial de Hanói.

“Não podemos ajudar muito. Não há saída de emergência, pelo que é impossível as vítimas escaparem”, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) Hoa, um residente local.

Nos últimos anos, o Vietname tem sido palco de vários incêndios mortais, aumentando as suspeitas de que as regras básicas de segurança não são respeitadas. No ano passado, um incêndio num bar de karaoke perto da cidade de Ho Chi Minh, no sul do país, matou 32 pessoas.