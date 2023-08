Segundo fonte da autarquia, as crianças e duas mulheres – mãe e avó das três crianças e do bebé de quatro meses – viviam na habitação que ardeu, desconhecendo-se ainda a causa do incêndio.

O alerta para o fogo foi dado pelas 10h30.

O incêndio provocou um ferido leve, um bombeiro que participou no combate ao fogo e que foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, “por precaução”.

Segundo o comando sub-regional de Setúbal da Proteção Civil, os ferimentos foram provocados por eletrocussão.

Ainda de acordo com a Proteção Civil, estiveram no local 42 operacionais e 15 viaturas, numa operação que envolveu três corporações de bombeiros de Almada, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), elementos da proteção civil e da autarquia.

Ao início da tarde o incêndio encontrava-se já em rescaldo.