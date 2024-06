Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo está em fase de rescaldo desde as 18:30.

O alerta para o incêndio foi dado aos bombeiros às 16:27 e, por volta das 17:50, fonte do comando sub-regional revelou que o sinistro já se encontrava dominado.

Inicialmente, a Proteção Civil indicou que o incêndio tinha provocado um ferido ligeiro, o proprietário da oficina, que sofreu queimaduras, tendo sido transportado para o hospital de Beja.

Posteriormente, o comando sub-regional precisou que, além deste sinistrado, um bombeiro da corporação de Almodôvar também ficou ferido, devido a inalação de fumos, e uma funcionária do lar sofreu uma queda, tendo ambos sido transportados para o Serviço de Urgência Básica de Castro Verde, também no distrito de Beja.

Segundo o comando sub-regional da Proteção Civil, “por precaução”, o lar de idosos localizado junto da oficina, com “cerca de 70 utentes”, foi evacuado.

O lar pertence à Misericórdia de Almodôvar e está situado em frente à oficina onde deflagraram as chamas, disse à Lusa fonte oficial desta Santa Casa.

Os cerca de 70 utentes foram levados, “por precaução”, para o recinto multiúsos do parque de feiras e exposições local.

Cerca das 18:50, fonte da Proteção Civil revelou que os utentes já tinham regressado ao lar.

Fonte da GNR indicou à Lusa que também o Tribunal Judicial de Almodôvar, onde se encontravam cinco pessoas, foi evacuado.

Cerca das 19:00 estavam ainda no local 52 operacionais, apoiados por 19 veículos, de várias corporações de bombeiros do distrito de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiados por 19 veículos.

No local esteve também o presidente da Câmara de Almodôvar, António Bota.