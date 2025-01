O incêndio, que está fora de controlo há dois dias, está a consumir o bairro de Pacific Palisades, uma zona nobre de Los Angeles perto de Malibu.

O fogo começou no dia 7 de janeiro e já devastou 6.975 hectares e continua a estar fora do controlo das corporações de bombeiros.

As estimativas de danos totais atingiriam entre 52 e 57 mil milhões de dólares, de acordo com uma estimativa da AccuWeather, um valor que triplica os 16,5 mil milhões de dólares em danos causados pelo catastrófico incêndio de 2018 em Camp Fire, que detinha o recorde de incêndio mais dispendioso e mais mortal da Califórnia.

Uma análise da J.P. Morgan Insurance estima que as perdas seguradas do incêndio poderão atingir os 10 mil milhões de dólares, segundo informações citadas pela NBC.

O cientista climático da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), Daniel Swain, disse à CNN que o incêndio de Palisades será “muito provavelmente” o mais dispendioso da história do Estado, o que poderá provocar novos aumentos nas taxas de seguro das casas, numa altura em que o Estado tenta impedir as empresas que se recusam a cobrir as casas por risco de incêndio.

“Isto vai transformar-se numa crise. Isto vai levar a crise dos seguros de habitação contra incêndios florestais na Califórnia para a estratosfera, se é que já não estava lá”, disse Swain.

O ator James Woods comentou a situação na sua conta na rede social X, dizendo que “uma das principais companhias de seguros cancelou todas as apólices” no bairro “há cerca de quatro meses”. A publicação mostrava a casa de um dos seus vizinhos a ser consumida pelas chamas.

Pelo menos cinco pessoas perderam a vida nos incêndios, embora as autoridades locais tenham alertado que o número de mortos pode aumentar.

Robert Luna, xerife do condado de Los Angeles referindo-se aos estragos causados pelos incêndios, realçou que, nalgumas áreas de Los Angeles, “parece que caiu uma bomba”.

Este incêndio que já levou a que 180.000 residentes fossem retirados das suas zonas habitacionais é “um dos desastres naturais mais destrutivos da história de Los Angeles”, segundo afirmou a chefe do Corpo de Bombeiros da cidade, Kristin Crowley.

O bairro de Palisades é uma zona onde muitas estrelas do mundo da música e do cinema incluindo Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks, Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton e James Woods, entre outros.