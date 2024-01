O Observador avançou que os bombeiros tinham sido chamados para um incêndio na igreja de Monte Abraão, em Sintra, durante esta noite.

O SAPO24 entrou em contacto com os Bombeiros Voluntários de Queluz que confirmaram ter sido chamados ao local por causa de um incêndio, mas dizem só poder partilhar mais informações mais tarde. De acordo com site da Proteção Civil estão no local 25 operacionais e nove veículos, não revelando mais informações.

O jornal Observador adianta que terá sido uma explosão que deu origem ao incêndio.