O cálice foi oferecido pelo Papa Francisco "por ocasião da sua peregrinação ao Santuário, no dia 13 de maio de 2017, e distingue-se pela narrativa iconográfica profundamente simbólica".

"Os relevos ilustram cenas da vida de Jesus, organizadas em frisos separados por elementos florais estilizados, com pedras vermelhas engastadas ao centro. A base, de forma polilobada, apresenta um dinamismo descendente nas formas, acentuado por um toro dourado, seguido de um toro prateado com incisões que evocam o entrelaçado de uma corda", explica o Santuário de Fátima.

Por sua vez, "no pé do cálice, figuram quatro cenas bíblicas, representadas em cada lóbulo: o Nascimento de Jesus, Jesus no Templo entre os Doutores, A Última Ceia e A Oração de Cristo no Horto. O nó é decorado com quatro figuras femininas prateadas, à maneira de cariátides, alinhadas com os relevos do pé e da copa".

"Estas figuras apoiam-se na junção entre o pé e o nó do cálice, segurando nas mãos os instrumentos da Paixão de Cristo (arma Christi), representados em dourado: a coroa de espinhos, os cravos, o alicate e torquês, bem como o véu de Verónica. Na base da copa, em painéis com remate trilobado, encontram-se as cenas de Jesus entrega a Pedro as chaves do Reino dos Céus, Cristo Crucificado, A Ressurreição e Pentecostes", é ainda referido.

A propósito da primeira destas cenas da base, o Santuário realça um pormenor da atualidade, já que as figuras remetem para "o tempo que a Igreja vive nestes dias de maio de 2025: a eleição de um novo pontífice, Leão XIV, que sucede a Francisco na cátedra de Pedro".