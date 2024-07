Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

A circulação esteve cortada desde as 16:00 de hoje na autoestrada 2 (A2), nos dois sentidos, na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, devido a um incêndio em mato, informaram fontes da GNR e da Proteção Civil. Cerca de hora e meia depois, já se circulava com lentidão no sentido sul-norte.