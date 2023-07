Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

O incêndio que iniciou na tarde do dia de ontem na Serra do Montejunto, Espinheira, concelho do Cadaval continua ativo e conta agora com 9 meios aéreos, segundo informação do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Cívil do Oeste.

Incêndio Lusa