“Na altura em que os bombeiros deram o incêndio como estando na fase de rescaldo, por volta das 12:42, é que encontraram uma vítima mortal no quarto”, declarou fonte do CDOS, do Porto, precisando que a habitação se localiza na avenida Sacadura Cabral.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia confirmou à Lusa que a vítima carbonizada é um homem, com cerca de 50 anos de idade e que foi levado para o Instituto de Medicina Legal.

No incêndio, cujo alerta foi dado às autoridades pelas 11:23, estiveram 28 elementos entre Bombeiros de Aguda, Sapadores de Vila Nova de Gaia, Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

