Em conferência de imprensa, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) avançou que se registou este ano menos 25% de incêndios rurais e menos 76% de área ardida relativamente à média dos últimos 10 anos.

De acordo com a ANPC, deflagraram 6.035 incêndios, entre 01 de janeiro e 15 de julho, menos 2.624 do que no mesmo período de 2017, quando já tinham ocorrido 8.659.

No entanto e analisando os dados desde 2008, os anos de 2010 (6.005), 2014 (4.624) e 2016 (3.261) apresentam menos ocorrências de fogo do que este ano.

Os resultados deste ano mostram que, entre 01 de janeiro e 15 de julho, as chamas consumiram 5.327 hectares, quando em 2017, por esta altura, já tinham atingido os 74.895 hectares, apesar da área ardida em 2008 (6.082), 2010 (5.550) e 2016 (3.487) apresentar valores mais baixos.

“Isto é o reflexo do nosso trabalho, mas é também o reflexo a nível municipal do trabalho que foi organizado pela própria tutela de limpeza dos terrenos e de todos os meios que estão disponíveis para as populações”, justificou aos jornalistas o comandante operacional nacional da ANPC.

Duarte Costa destacou a forma como está montado este ano o dispositivo de combate aos fogos, nomeadamente “um ataque inicial mais robusto”.

Este ano e até à data o mês de maio foi o que teve mais incêndios, com um total de 2.147, e fevereiro foi o mês com maior aérea ardida, 1.993 hectares, segundo os dados divulgados.