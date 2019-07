“Estamos num período crítico, no que a incêndios [rurais] diz respeito” e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) apela “à serenidade, à solidariedade e ao fortalecimento de laços, para que as operações de socorro decorram com o estado de prontidão de todos”, disse hoje o presidente da Associação, Manuel Machado.

“Aos cidadãos em geral, bombeiros, profissionais e voluntários, agentes da Proteção Civil, autoridades, como a GNR – que tem, aliás equipas notáveis de GIPS [Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro] –, autarcas (presidentes de câmara, vereadores e presidentes de juntas de freguesia, todos) e governantes, fazemos um apelo à serenidade para que possamos dirigir todas as nossas energias para as operações de socorro nos sítios que possam entrar em crise em resultado dos incêndios”, explicitou o presidente da ANMP.

Este apelo não se dirige a ninguém em particular, “tem a ver com aquilo que é o interesse nacional num período crítico em que há riscos, em que há prejuízos, em que pode haver vítimas”, salientou Manuel Machado, que falava aos jornalistas, hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP.

“A Associação entende apelar a todos – desde logo a nós próprios e aos nossos pares – que podem ou têm missões a cumprir, no âmbito do dispositivo geral de proteção e socorro”, para que seja possível manter “o foco da solidariedade e do auxílio”, sublinhou.