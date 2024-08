Uma bombeira sofreu hoje ferimentos no braço esquerdo, no incêndio rural que deflagrou ao início da manhã na freguesia de Cabreiro, Arcos de Valdevez, que continua com duas frentes ativas, disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, o comandante das operações no terreno, Pedro Machado, referiu que, apesar das duas frentes, cerca de 80% do incêndio já foi considerado dominado.

“Os trabalhos estão a evoluir favoravelmente, em duas frentes que se encaminham para o rio Cabreiro. No entanto, são zonas de montanha de muito difícil e ingrato acesso, com escarpas em pedra”, disse.

Segundo o comandante, "está a ser feita uma linha de quilómetros de mangueira para chegar ao rio".

“Penso que, quando conseguirmos descer ao rio, a situação melhorará e poderemos dizer que temos o incêndio circunscrito”, acrescentou.

Em Cabreiro (distrito de Viana do Castelo) mantêm-se 54 operacionais, 15 veículos e dois aviões, que “deverão estar a esgotar a sua autonomia”.

Pedro Machado salientou ainda que naquela zona do Alto Minho "há vários incêndios, o que não ajuda, uma vez que obrigam à dispersão dos meios".

Em nenhum dos incêndios há ou houve casas em risco, de acordo com informações disponibilizadas à Lusa por fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho.