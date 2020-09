Segundo a mesma fonte, o incêndio que começou às 11:24, na localidade de Antelas, freguesia de Pinheiro, Oliveira de Frades, “já está dentro de um perímetro que agora é necessário controlar, para que ele não fuja dessa área”.

Às 16:45, estavam a combater este incêndio 318 operacionais, 96 viaturas e 12 meios aéreos.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, lamentou já o sucedido. "Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu", lê-se em nota enviada às redações.

"Endereço os meus sentidos pêsames à família, amigos e ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades", referiu ainda o ministro.

"Neste momento de consternação para todos os portugueses relembro, com enorme gratidão, a forma generosa, profissional e sempre abnegada com que, todos os dias, milhares de bombeiros integram este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios", frisou Eduardo Cabrita.

O ministro da Administração Interna determinou hoje a abertura de um inquérito ao incêndio que deflagrou no concelho de Oliveira de Frades.

Fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) disse à agência Lusa que Eduardo Cabrita pediu o inquérito à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

