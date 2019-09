Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa, pelas 15:00, que ambos os fogos estavam ativos e em progressão, mas que não colocavam povoações em perigo.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo no concelho de Fornos de Algodres, deflagrou pelas 12:36, na freguesia de Algodres.

Segundo a fonte, pelas 15:10, as chamas em Fornos de Algodres estavam a ser combatidas por 134 homens, 32 veículos e sete meios aéreos.

O incêndio no concelho do Sabugal eclodiu pelas 13:57, na área da freguesia de Bendada, e envolvia no seu combate um total de 88 bombeiros, auxiliados por 23 viaturas e três meios aéreos, segundo a ANEPC.