O incêndio, disse ontem à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), provocou “seis feridos”, dos quais “dois graves, duas raparigas de 20 e 25 anos”.

Quanto aos quatro feridos considerados ligeiros, segundo a mesma fonte do INEM, são todos homens, com idades entre “os 20 e os 25 anos”, transportados para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Fonte do HESE contactada pela Lusa revelou que, destes quatro feridos, “um já teve alta”, outro “aguarda transferência para uma unidade de queimados” numa unidade hospitalar de outra zona do país e “os outros dois vão ser submetidos a cirurgia plástica”.

Os seis jovens sofreram “queimaduras” no incêndio rural ocorrido, no sábado, na zona de São Bento do Cortiço, na freguesia de São Bento do Cortiço e Santo Estêvão, no concelho de Estremoz, disse à Lusa o comandante distrital de Évora de Operações de Socorro, José Ribeiro.