De acordo com o CDOS de Bragança, as equipas de combate ao fogo vão se manter no terreno para realizar trabalhos de rescaldo.

Pelas 23:21, segundo a Proteção Civil, encontravam-se 203 operacionais, apoiados por 68 viaturas, no local.

No ponto da situação que foi feito à Lusa, por volta das 17:30, pelo CDOS de Bragança, estavam envolvidos no terreno 256 operacionais, 80 viaturas e cinco meios aéreos.

Os meios aéreos são o principal apoio no combate, já que se trata de uma zona rochosa de difícil acesso, enquanto os restantes recursos estão, sobretudo, empenhados em controlar o fogo e proteger bens e pessoas, como indicou a fonte do CDOS, na ocasião.

As chamas estão a consumir mato desde cerca das 16:00 de quinta-feira, e o incêndio teve início na zona de Marzagão, dirigindo-se para o rio Douro.

Mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Vila Real, Bragança e Faro apresentam esta sexta-feira um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).