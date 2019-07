O dia começou com um cenário melhor no que concerne o combate aos incêndios em Mação e Vila de Rei, com 90% das frentes dominadas depois de uma noite de grande esforço.

"Há 10% de território nestas frentes [Vila de Rei e Mação] que carecem ainda de muita atenção, tem um perímetro ativo", adiantou o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, num primeiro ponto de situação hoje de manhã.

“Foi feito um esforço durante a noite por parte de todos os efetivos no teatro de operações. Todo o efetivo está concentrado”, acrescentou.

Durante o período da manhã a preocupação da Proteção Civil é o flanco direito e à tarde o flanco esquerdo. "O que estamos a tentar fazer é maximizar o tempo que temos de forma a fechar aberturas", adiantou Pedro Nunes.

"Estão previstas duas rajadas para o final do dia que podem atingir os 35 km/h, condições difíceis para combater os incêndios", acrescentou.

"Vamos ter um dia muito difícil pela frente", assumiu Pedro Nunes, acrescentando que a prioridade é "fechar a porta ao fogo".