“Neste momento, não chegaram e não se sabe quando é que vão chegar os equipamentos de proteção individual no combate aos incêndios rurais”, disse Jaime Marta Soares aos jornalistas no final da cerimónia do centenário dos Bombeiros Voluntários de Nelas, distrito de Viseu.

Jaime Soares contou que a promessa tem dois anos e que, “a Liga em tempo, e a tempo, avisou que não é o sistema” que os bombeiros desejam “em relação aos concursos de equipamentos de proteção individual (EPI) para o combate aos incêndios rurais, porque o sistema é altamente burocrático, exige muita capacidade de organização” desses concursos.

“O último que foi feito demorou quatro anos e nós alertamos para essa situação. Não serviu de exemplo e tenho para mim que este concurso vai demorar também cerca de três anos. Os bombeiros já esperavam no ano passado pelos EPI que não tiveram, estão à espera este ano que não vão ter e se calhar para a próxima época, acredito que possam ter”, expressou.