“Às 21:00 do dia 20 de agosto, o foco mais preocupante mantém-se no Curral das Freiras, onde o fogo está a avançar em direção à Boaventura, concelho de São Vincente”, indica o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), num comunicado com o ponto de situação do incêndio que deflagrou há sete dias na ilha da Madeira.

Na nota, o SRPC indica que nos “teatros de operações” do Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, e no Paul da Serra/Lombada, no município da Ponta do Sol, estão 100 operacionais, apoiados por 20 veículos. O meio aéreo esteve também a operar durante o dia.

O incêndio rural na Madeira deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho de Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol.

O SRPC adianta também que hoje registaram-se “três ocorrências envolvendo bombeiros, dois dos Açores e um do continente, que apresentaram sintomas relacionados com mal-estar e indisposição”.

Os três bombeiros receberam assistência no local, tendo dois deles sido depois encaminhados pela equipa de saúde do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, segundo a proteção civil da Madeira.