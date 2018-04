O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu hoje no parlamento que Portugal está “mais preparado do que alguma vez esteve para enfrentar” o problema dos incêndios florestais.

“Enfrentamos aquilo que são os problemas reais com respostas efetivas. Face à dimensão do problema, Portugal está mais preparado do que alguma vez esteve para enfrentar este problema”, disse Eduardo Cabrita, durante a interpelação do CDS ao Governo sobre a “preparação da próxima época de incêndios”.

O ministro adiantou que Portugal está “mais preparado, porque, ao contrário do que sucedia, a prevenção foi a prioridade deste inverno”.

”Essa é uma vitória dos portugueses, autarquias, proprietários e todos aqueles que se mobilizaram no esforço nacional de limpeza das florestas”, realçou.

O ministro respondia aos deputados do CDS-PP Telmo Correia e do PSD Duarte Marques sobre os atrasos da preparação da próxima época de incêndios florestais

“Só o CDS e o PSD é que ainda falam em época de incêndios. Acabou a época de incêndios. Os incêndios e a segurança são uma prioridade todo o ano”, sustentou.

Eduardo Cabrita afirmou que, no ano passado, acabou a época de incêndios, que tinha a sua fase mais crítica nos meses do verão, porque “a maior tragédia foi em junho e em outubro”.

Segundo o governante, vai passar a existir “uma gestão flexível” de meios aéreos que vão estar disponíveis todo o ano.

Eduardo Cabrita garantiu também que os bombeiros voluntários vão ter “o maior nível de profissionalização que jamais existiu”.

“Teremos 79 novas equipas até ao verão, o que permitirá aumentar 1.300 os bombeiros profissionais apoiados pelo Estado e, até ao final do ano, teremos 300 equipas profissionais nos bombeiros a nível nacional”, disse.

O ministro voltou a destacar o aumento de 500 elementos no Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, que vão combater os incêndios em todo o país, bem como o reforço no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), guardas florestais e sapadores florestais.

Eduardo Cabrita disse ainda que a nova diretiva operacional nacional e a nova diretiva financeira, feitas em diálogo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, vão estar concluídas nas próximas duas semanas.

[Notícia atualizada às 17:31]