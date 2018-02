A Câmara de Pombal, no distrito de Leiria, devolveu um total de 911,42 euros a 20 munícipes da freguesia do Carriço que nos incêndios de outubro de 2017 registaram consumos elevados de água na sequência do combate aos fogos.

Segundo um documento hoje dado a conhecer ao executivo municipal, liderado por Diogo Mateus, foram identificadas 20 situações em localidades da freguesia do Carriço “com consumos superiores aos habituais, originados pela situação dos incêndios”.

“Por forma a validar as situações identificadas, foi solicitada colaboração do senhor presidente da Junta de Freguesia do Carriço”, adianta o documento, explicando que foi constatado que aquelas originaram um consumo total de 472 metros cúbicos.

O município esclarece que, “após a referida validação”, foram emitidas as notas de crédito num montante total de 911,42 euros.

“De referir que a emissão da nota de crédito incidiu sobre o consumo atribuído aos incêndios e sobre a respetiva tarifa de recolha de resíduos que se encontrava indexada ao mesmo”, adianta a mesma informação.

Em 08 de novembro de 2017, a Câmara aprovou uma proposta com o objetivo de atenuar o impacto dos consumos de água da rede pública no orçamento das famílias afetadas pelos incêndios que no mês anterior assolaram o concelho.

Em Pombal, os fogos de outubro de 2017 destruíram metade da Mata Nacional do Urso, uma primeira habitação na totalidade e outra parcialmente, além de causarem prejuízos em terrenos privados.

A Mata Nacional do Urso tem 6.053 hectares distribuídos pelos concelhos de Leiria e Pombal, no distrito de Leiria, e Figueira da Foz, Coimbra, segundo informação disponível no sítio na Internet do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Dois terços da mata situam-se no concelho de Pombal.