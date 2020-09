A página da Internet da ANEPC registava, às 16:00, um total de 15 fogos ativos, que mobilizavam 887 operacionais, 260 veículos e 23 meios aéreos.

Com 201 operacionais, apoiados por 59 veículos e nove meios aéreos, o fogo no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, está a consumir uma zona de mato desde as 13:43.

O comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, Francisco Peraboa, disse à Lusa que este incêndio tem uma frente “muito ativa” que “não está a ceder”, mas para já não está a pôr em risco aldeias ou habitações.

O comandante sublinhou que as condições atmosféricas não estão a facilitar o combate, que esta ainda a ser auxiliado por seis máquinas de rasto.

Outro incêndio com elevado número de meios é o que lavra em povoamento florestal no concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, que começou às 14:54 e estava a ser combatido por 147 operacionais, 39 veículos e quatro meios aéreos.