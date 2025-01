Portugal, que teve um mau início de jogo, em que esteve a perder por oito golos (11-3), reduziu a diferença para um aos 35-34, falhou o empate por Salvador Salvador e viu os gauleses ‘puxar dos galões’ nos minutos finais para vencer.

Com o triunfo frente à seleção portuguesa, depois de também ter vencido por 37-28 a República Checa, que Portugal também derrotou por 32-31, a seleção gaulesa conquistou o triangular Torneio de França, que decorreu em Estrasburgo.

A França impôs-se à seleção portuguesa deste o apito inicial, com quatro golos consecutivos (4-0) e um parcial de 9-2, em que apenas Martim Costa e Luís Frade foram os únicos lusos a marcar, e elevou a vantagem para oito aos 11-3.

A perder por oito aos 20-12, a seleção portuguesa reagiu com um parcial de 4-0, com golos de Victor Iturriza (2), António Areia e Rui Silva, e encurtou a diferença para quatro, aos 20-16.

O equilíbrio rondou os minutos finais da primeira parte, em que cada uma das seleções marcou três golos, colocando o marcador ao intervalo com a mesma diferença de quatro (23-19), e no inicio da segunda a toada manteve-se até aos 26-22.

A França abriu para uma vantagem de cinco golos aos 27-22, que manteve aos 28-23, após o que os ‘heróis do mar’, com um parcial de 5-2 e a controlar o encontro, diluíram para apenas dois, aos 30-28, com 20 minutos para jogar.

A seleção gaulesa voltou a abrir para uma vantagem de quatro golos, aos 34-30, mas Portugal respondeu com um parcial de 5-1, com golos de Alexandre Cavalcanti (2), Salvador e Pedro Portela, e colocaram o marcador na diferença mínima, aos 35-34.

Os comandados por Paulo Pereira podiam ter empatado por Salvador Salvador, num remate aos seis metros a perder ângulo, após o que a França ‘puxou dos galões’ e partiu para um triunfo por 44-38, apesar da boa réplica da seleção lusa.

Os pivôs Victor Iturriza, com sete golos em sete remates, e Luís Frade, com cinco em cinco, primaram pela eficácia, tendo ainda o central Rui Silva, com cinco, e os pontas Pedro Portela e António Areia, ambos com quatro, estado em destaque na concretização. O melhor marcador foi o francês Dika Mem, com nove.

O Torneio de França inseriu-se na preparação das três seleções para a participação na fase final do Mundial2025, que decorre de terça-feira a 02 de fevereiro, na Croácia, Dinamarca e Noruega.

Portugal integra o Grupo E da fase preliminar, com Noruega, Brasil e EUA, a França o C, com Áustria, Qatar e Kuwait, e a República Checa o A, com Alemanha, Polónia e Suíça.