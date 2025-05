Avião da Ryanair tinha 166 passageiros a bordo e aterrou no aeroporto de Charleroi, segundo maior aeroporto da Bélgica, que pouco depois suspendeu todos os voos.

O alerta foi dado pouco antes das 11h00 e as autoridades foram chamadas ao local.

"Na manhã desta terça-feira, pouco antes das 11h00, foi reportada uma ameaça de bomba num voo. O avião aterrou como planeado no Aeroporto de Charleroi. O avião foi transferido para uma área separada do aeroporto. A pista e a estrada principal atrás dela estão fechadas, e foi estabelecido um perímetro de segurança de 500 metros", disse Nathalie Pierard, porta-voz do aeroporto, ao The Brussels Times.

O terminal não está a ser evacuado por enquanto. "A polícia está no local e os 166 passageiros serão retirados do avião assim que a polícia o autorizar", disse Pierard. "Atualmente não está claro quanto tempo durará a interrupção".

A polícia está a realizar verificações de segurança neste momento e determinará quando o tráfego aéreo poderá ser retomado. "O horário de almoço é um horário fora de pico nos voos, pelo que muitos passageiros não deverão ser afetados".

Entretanto, em declarações à Lusa, fonte da companhia aérea revelou que a ameaça de bomba foi um falso alarme.

Contactada pela Lusa, a porta-voz da Ryanair, Jade Kirwan, confirmou que houve uma ameaça de bomba num voo que partiu de Faro às 7h26 de Lisboa e aterrou às 10h52 locais [9h52 de Lisboa] no aeroporto de Charleroi e afirmou que “foi um falso alarme”.

Os restantes voos com destino a Charleroi foram desviados, enquanto as autoridades averiguavam se havia uma bomba a bordo da aeronave, mas “os passageiros já desembarcaram e o avião está a preparar-se para regressar” a Faro, acrescentou a porta-voz.

(Artigo atualizado e corrigido às 12H34)