Um incidente no espetáculo "Quebra-Nozes", no Teatro Camões, em Lisboa, provocou na quinta-feira à noite dois feridos ligeiros e obrigou à interrupção do bailado, informou hoje fonte oficial da Companhia Nacional de Bailado.

Teatro Camões e Jardins de Água no Parque das Nações, em Lisboa, 19 de abril de 2018. A Expo '98 realizada há 20 anos na zona oriental da cidade de Lisboa renovou a componente habitacional e urbanística da zona. O Parque das Nações é agora uma freguesia do concelho de Lisboa e uma área muito procurada pelo seu espaço de lazer, empresarial e cultural. MIGUEL A. LOPES/LUSA