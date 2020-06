O Ministério da Saúde disse que a Índia registou 190.535 casos desde o início da pandemia, tornando-se no 7.º país mais afetado do mundo, superando já a Alemanha e a França.

Mais de 60% das mortes por covid-19 na Índia ocorreram em apenas dois estados: Maharashtra, o centro financeiro e de entretenimento, e Gujarat, o estado natal do primeiro-ministro, Narendra Modi.

Especialistas dizem que, embora os casos da Índia estejam a aumentar rapidamente, o país ainda não se aproximou do pico do surto. Ainda assim, o Governo está a aliviar as restrições, devido à crise económica.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 370 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.