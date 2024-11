Em comunicado, o SNE refere que a decisão do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de passar a integrar enfermeiros nos CODU para desempenharem funções diferenciadas “permitirá salvaguardar a qualidade, rapidez e segurança da resposta do INEM em todas as suas vertentes (via verde coronária, AVC, trauma, sépsis e paragem cardiorrespiratória pré-hospitalar)”.

“A inclusão de enfermeiros nos CODU permitirá uma resposta mais célere e qualificada às emergências, reforçando a capacidade de triagem e encaminhamento adequado das situações urgentes”, lê-se no comunicado.

O SNE lembra, por outro lado, que o próprio sindicato havia já defendido esta medida na mais recente reunião com o conselho diretivo do INEM, em 26 de setembro.

Na altura, segundo o SNE, foi também defendida a constituição de uma direção de enfermagem em articulação com o conselho diretivo do INEM, a abertura de concursos para reforço de enfermeiros e enfermeiros especialistas nas diferentes áreas, serviço de helicópteros de emergência médica e o número e pagamento de horas extraordinárias.