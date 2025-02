David Burns tem 38 anos e diabetes tipo 1. Com o receio da falta de insulina - um fármaco que lhe permite viver sem os sintomas da diabetes - esconde em casa um verdadeiro arsenal farmacêutico. São medicamentos que lhe permitirão controlar a doença que no seu caso é de origem genética, pelo menos, nos próximos meses. Fármacos, como a insulina, já esgotaram em algumas farmácias do Reino Unido. As quantidades daquele medicamento são praticamente todas importadas do continente europeu e a falta de um acordo com a União Europeia está a levar à escassez deste e de outros produtos e bens essenciais em solo britânico. (Foto: Niklas HALLE'N / AFP)

AFP or licensors