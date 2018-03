“Eu direi que, sendo importante, não é nada de novo. O Infarmed faz isto ao longo do ano várias vezes e tem que ver com o seu papel de autoridade nacional que vigia e controla a segurança do medicamento”, disse.

Adalberto Campos Fernandes falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde hoje realizou uma visita e durante a qual anunciou a criação da Unidade de Cardiologia de Intervenção no Centro Hospitalar da Cova da Beira.

Questionado pelos jornalistas sobre a questão do paracetamol, o ministro frisou que o Infarmed cumpriu o seu papel, enquanto autoridade nacional do medicamento, que está integrada numa rede europeia de segurança e vigilância do medicamento e que recebeu um alerta.

“O Infarmed fez aquilo que faz, muito bem, com muita competência”, apontou.