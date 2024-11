O Infarmed ordenou hoje a retirada do mercado de cinco lotes do medicamento Fluoextina, para o tratamento da depressão, porque foi encontrada uma impureza, anunciou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Placa indicando uma farmácia, Lisboa, 25 de fevereiro de 2014. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA 24