Trata-se do lote n.º 18R4061, com a validade 10/2021, do medicamento Nimesulida Labesfal 100 mg, comprimido, com o número de registo 5782396, que a empresa Generis Farmacêutica decidiu recolher voluntariamente por “ter sido detetado um resultado fora de especificação num estudo de estabilidade ‘ongoing’, no parâmetro dissolução”, refere o Infarmed num comunicado publicado no ‘site’.

Na sequência desta decisão, o Infarmed determinou a "suspensão imediata” da comercialização deste lote e apelou às entidades que o tenham em stock para não “vender, dispensar ou administrar” o medicamento e proceder à sua devolução.

“Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a este lote não devem interromper o tratamento”, adverte a autoridade do medicamento, aconselhando que, “logo que possível”, contactem o médico para substituir por outro lote ou um medicamento alternativo.

A Nimesulida é um medicamento sujeito da receita médica indicado como tratamento de segunda linha para dor aguda, tratamento sintomático da osteoartrite dolorosa e dismenorreia primária (dores menstruais).