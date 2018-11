Veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no local onde a Proteção Civil suspeita que quatro a cinco pessoas poderão ter ficado submersas hoje numa pedreira na zona de Borba, no distrito de Évora, depois de uma estrada ter abatido, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros, Borba, Évora, 19 de novembro de 2018. Estão nas operações de socorro 43 operacionais e 14 veículos das autoridades, além de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). NUNO VEIGA / LUSA

