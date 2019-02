Na reunião de hoje da mesa e coordenadores da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, o BE propôs uma alteração ao calendário previsto para que a audição do antigo secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches – e, consequentemente, do antigo ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral - acontecesse só depois da do presidente da EDP, António Mexia.

À agência Lusa, o deputado bloquista Jorge Costa justificou esta proposta com a necessidade de "os trabalhos da comissão se encerrarem não apenas com os titulares da pasta governativa em funções (como previsto antes da remodelação), mas com todos os titulares da pasta no governo em funções, incluindo Seguro Sanches e Caldeira Cabral".

Posição diferente têm PSD e CDS-PP, que votaram contra esta proposta de alteração na reunião de mesa e coordenadores.

"Uma comissão parlamentar de inquérito não pode ceder a caprichos, não pode estar ao serviço de agendas pessoais, não pode fazer fretes, mas foi exatamente isso que hoje aconteceu. A comissão parlamentar de inquérito está a ser instrumentalizada e nada garante que não o venha a ser de novo", condenou o coordenador dos deputados do PSD, Paulo Jorge Oliveira, em declarações à agência Lusa.