“As 329 empresas que aderiram ao Programa de Formação e Integração de Migrantes e Beneficiários de Proteção Internacional no Setor do Turismo, uma das medidas do programa governamental Acelerar a Economia, disponibilizam 1.299 vagas para estágios”, indicou a autoridade turística.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

O programa vai, assim, formar e integrar 1.299 migrantes, e não mil, como estava inicialmente previsto.

Segue-se agora a fase de seleção dos 5.378 migrantes que se candidataram, oriundos de 75 países, sobretudo Brasil, Angola, Índia, Nepal, Paquistão e Bangladesh.

Segundo o Turismo de Portugal, Lisboa foi o distrito com maior número de candidatos (1.821), seguindo-se o Porto (931) e Setúbal (567).

Mais de metade dos candidatos tem o equivalente ao ensino secundário, 59% são do sexo feminino e 41% do masculino.

As áreas mais representadas são a hotelaria, restaurante/bar, padaria e pastelaria, restauração, alojamento local, turismo em espaço rural e turismo de habitação, ‘catering’ e animação turística.

Após a seleção, vão ser constituídos 40 grupos com 25 migrantes cada um, para a fase de formação que vai decorrer em toda a Rede de Escolas do Turismo de Portugal e, eventualmente, em cidades onde, não havendo aquelas instituições, seja possível fechar parcerias para o efeito.

Os estágios nas empresas começam em 01 de junho, sendo que, até final de outubro, todos os estágios têm de se ter iniciado.

Para o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, citado na mesma nota, esta iniciativa, “ao reforçar a qualificação da mão de obra e, simultaneamente promover a inclusão social, vem contribuir não só para o fortalecimento da competitividade e resiliência das empresas do setor, mas também torna Portugal num destino ainda mais sustentável, inovador e atrativo”.

Já o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, destacou “a adesão significativa ao programa” e salientou que “num período marcado por desafios demográficos e de recursos humanos em diversas áreas de atividade, esta iniciativa reforça a importância do turismo como um motor de inclusão e desenvolvimento económico, beneficiando tanto os trabalhadores como as empresas que os acolhem”.