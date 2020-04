Em resposta à Lusa, a DRCN confirmou hoje que o pedido já deu entrada nos serviços, devendo o mesmo ser "despacho nos próximos dias".

Em março, a Câmara do Porto disse à Lusa que o promotor submeteu a apreciação alterações ao projeto inicial tendo em conta os "óbices apontados" em janeiro, aquando da emissão de um parecer desfavorável ao PIP.

À data da emissão do referido parecer desfavorável, e em resposta à Lusa, a câmara justificava a decisão com a necessidade de privilegiar "a valorização da identidade urbana do Porto, através da conservação dinâmica dos tecidos existentes e manutenção dos usos neles instalados", pelo que, "a manutenção da galeria comercial, ao nível do piso térreo revela-se essencial, pelo que deve ser mantida potenciando desta forma a comunhão de usos mistos e de múltiplas vivências".

Por outro lado, salientava que deverá promover-se a requalificação e dinamização da vivência urbana, bem como a redução de assimetrias citadinas, garantindo a manutenção do atravessamento pedonal que permita a ligação física entre as ruas José Falcão e a rua das Oliveiras.