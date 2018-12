“O Conselho Nacional tem decorrido com normalidade, com diversidade, mas com a consciência por parte de todos que, a partir deste momento, o interesse do PSD nos obriga a remarmos, colocarmos todas as nossas forças numa única direção”, afirmou, em declarações aos jornalistas, a meio da reunião que decorre desde as 21:30 de terça-feira, em Setúbal.

Para o vice-presidente social-democrata, a realidade da reunião que decorreu “é bem diferente” da que diz ler nos jornais e ver nas televisões sobre o que acontece nas reuniões internas do PSD.

Na sua intervenção inicial, em parte audível fora da sala do Conselho Nacional, o presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que “o tempo é o melhor aliado” da sua estratégia, que passa por apontar os verdadeiros erros do Governo e construir uma alternativa credível.

Perante os conselheiros, Rui Rio admitiu que esta estratégia até poderá sofrer várias derrotas — “podemos perder à primeira, podemos perder à segunda, à terceira, à quarta, à quinta”, disse -, mas manifestou-se convicto de que um dia os portugueses “perceberão a diferença entre quem age assim e quem age de forma antagónica”.