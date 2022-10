Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi agredido na manhã desta sexta-feira, na casa de ambos, em São Francisco.

Conforme divulgado pelo porta-voz de Nancy Pelosi, o agressor atacou "violentamente" Paul Pelosi, que foi transferido para um hospital onde se espera que "recupere satisfatoriamente".

Hammill acrescentou que o agressor foi detido e os motivos do ataque estão a ser investigados. De acordo com o mesmo, Nancy Pelosi não estava em sua casa no momento do incidente.

"A presidente e a sua família agradecem ao pessoal de emergência e aos profissionais médicos envolvidos", afirmou Hammill.

Paul Pelosi, de 82 anos, é proprietário de uma empresa imobiliária e de capital de risco. Já em maio deste ano o seu nome fez correr tinta na imprensa norte-americana após ter sido preso por dirigir sob influência do álcool, acabando por ser condenado a cinco dias de prisão.