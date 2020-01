"Saio com alguma esperança uma vez que foi pedida uma regularização pela entidade patronal de pagamentos à Segurança Social e o IAPMEI [Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação] trouxe novidades, e mostrou apoio. Disseram-nos que existem investidores interessados e o IAPMEI pode ser mediador no processo", disse António Ferreira, da Comissão de Trabalhadores da Cervejaria Galiza, que falava aos jornalistas depois de uma reunião de mais de três horas.

Na sessão, que decorreu no Porto nas instalações da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e juntou trabalhadores, representantes da entidade patronal e dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares, foi anunciado que "as duas sócias da Cervejaria Galiza vão dar entrada com um processo de insolvência", mas foi igualmente referido que "o estabelecimento não tem de fechar".

Em causa está o conflito dos trabalhadores da Galiza com a gerência, uma situação que teve início depois de atrasos no pagamento do subsídio de Natal de 2018, bem como uma parte do salário de outubro.

Trinta e um trabalhadores da cervejaria estão desde o início de novembro a gerir o espaço, mantendo-o a funcionar, depois de uma tentativa frustrada da empresa de fechar o estabelecimento.