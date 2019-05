A investigadora referiu que especialistas em nutrição acusam a indústria alimentar "de copiar as táticas da indústria do tabaco" e defendeu que "a responsabilidade social das empresas tem de significar mais do que 'sites' bonitos em que se proclamam práticas progressistas que são ignoradas".

O alto consumo de calorias, alimentos e bebidas com baixo valor nutricional são considerados fatores importantes na epidemia de obesidade infantil, o que já levou governos como o do Reino Unido a introduzir um "imposto sobre o açúcar" em muitos refrigerantes, incluindo os da marca Coca-Cola.

A maior parte da investigação que a Coca-Cola financia debruça-se sobre nutrição, sedentarismo e equilíbrio energético.

Os autores do estudo hoje publicado reclamam que sejam divulgados quais os estudos que foram cancelados e apelam aos investigadores ao serviço da indústria para que deem ao público garantias de independência da sua pesquisa.

O acesso aos documentos foi solicitado pela Right to Know ("Direito a Saber"), uma organização não lucrativa dedicada aos direitos dos consumidores e à saúde pública.

Ao abrigo da lei da Liberdade de Informação, pediu para consultar 129 contratos e encontrou cinco celebrados com as universidades de Louisiana, Carolina do Sul, Washington (nos EUA) e Toronto, no Canadá.

Embora não prevejam que a Coca-Cola interfira no dia a dia das instituições científicas, dão à marca vários direitos, como o de ser informada de atualizações ou conclusões antes da publicação, e de cancelar estudos prematuramente sem qualquer justificação.

"Estes contratos sugerem que a Coca-Cola quer o poder de suprimir a investigação que financia e que possa prejudicar a sua imagem ou os seus lucros", afirmou o codiretor da Right to Know, Gary Ruskin.

Tendo o poder de promover resultados positivos e esconder os negativos, a investigação financiada pela Coca-Cola mais parece um exercício de relações públicas", acrescentou.