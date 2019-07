“Esta descoberta é importante porque veio confirmar que o processamento da informação não é apenas local, mas sim global. Este processo depende de outras áreas mais afastadas que processam o mesmo tipo de informação”, salienta, citado pela UC, Jorge Almeida.

Para além da coautoria do artigo, a equipa do Proaction Lab foi também responsável pela conceção da imagem que faz capa desta edição (volume 117) da Cortex, ilustrando “um modelo de cérebro constituído por fios (em que o elétrodo representa o estímulo e a luz é a resposta a esse estímulo, numa região afastada do cérebro)”, detalha a UC.

“O conceito que melhor explica a nossa investigação é o do funcionamento do cérebro em rede, que está evidenciado na imagem pelos cabos eletrónicos que o constituem”, explica ainda o investigador e diretor do Proaction Lab.

No estudo foram utilizadas “técnicas de neuroestimulação não-invasivas para temporariamente ativar uma área do cérebro”, indica a UC, adiantando que, com recurso ao “método de ressonância magnética funcional”, foram medidas “as respostas neuronais nas restantes áreas dessa mesma rede”.

O modelo, conclui Jorge Almeida, “ilustra ainda que o local onde é feita a estimulação gera uma resposta numa zona mais afastada, demonstrando que as áreas estão conectadas”.