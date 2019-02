Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

O investigador Delfim Duarte, da Universidade do Porto, venceu hoje a Bolsa D. Manuel de Mello, no valor de 50.000 euros, com um trabalho que visa analisar o papel de uma proteína no reaparecimento da leucemia mieloide aguda.

JOAO ABREU MIRANDA/LUSA