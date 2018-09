A obra, explicou aquela autarquia em comunicado, inclui "arranjos exteriores frente ao navio Gil Eanes, com a criação de uma série de percursos para automóveis e peões, assim como de extensas zonas verdes".

A intervenção incidirá desde a estátua de João Álvares Fagundes até à proa do navio Gil Eannes, atracado há 20 anos na antiga doca comercial de Viana do Castelo, desde que foi resgatado da sucata e transformado em museu. Na envolvente encontra-se ainda o centro cultural, com assinatura do arquiteto Souto Moura.

Segundo o município, a intervenção, integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Portugal 2020, pretende "ordenar o espaço público e qualificá-lo com a oferta de melhores zonas de fruição para o público, assim como criar uma faixa verde ordenada, paralela ao rio Lima".

"O arranjo urbanístico decorre na envolvente da escultura de homenagem ao navegador vianense João Alvares Fagundes, que sofre agora uma valorização urbanística e paisagística, dignificando ao mesmo tempo a escultura, que se encontra atualmente numa zona de estacionamento", especificou o município.