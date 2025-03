"Não vamos interromper vias. Vamos restabelecer todas as vias, que serão divididas pela linha [alta velocidade], através de passagens inferiores ou superiores. Estão previstas muitas dezenas de passagens", disse Carlos Fernandes durante a sessão de esclarecimento sobre Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Fase 2: Troço Soure/Carregado, Lote C - Troço Soure/Carregado.

No encontro organizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, o vice-presidente da IP esclareceu ainda o impacto do nível de ruído que poderá afetar os habitantes que vivem perto da prevista construção da LAV. Segundo exemplificou, a cinco metros da linha de comboio o ruído é, em média, de 90 decibéis, o que equivale ao barulho de uma mota potente. Já quem vive a 30 metros terá um ruído de 80 decibéis, valor idêntico ao som de uma rua movimentada, e a 300 metros o valor é de 50 decibéis, quase impercetível, disse Carlos Fernandes.

"Estes são valores na rua. Dentro de casa serão menores", sublinhou, concretizando ainda que estão previstas barreiras acústicas contra o ruído, nos espaços que estejam a menos de 35 metros da linha, o que fará "cair o ruído em cerca de 20 decibéis".

O vice-presidente da IP disse ainda que o objetivo da consulta pública será "otimizar a solução final", garantindo que "o menor número de habitações sejam afetadas".

Carlos Fernandes admitiu que depois do projeto aprovado, avançarão as expropriações, cujos valores serão da responsabilidade de peritos externos, que farão uma avaliação, tendo em conta os preços médios praticados. Caso não haja acordo entre as partes, será o tribunal a ter a decisão final.

"Sendo habitação própria terá de haver um acordo. Ninguém será retirado de casa sem haver uma alternativa. As zonas de limitações das expropriações são até 25 metros", disse.

O troço Soure - Carregado, que contempla uma estação em Leiria, atravessa os concelhos de Rio Maior, Azambuja, Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, Alcobaça, Porto de Mós, Leiria, Marinha Grande e Pombal.

No estudo de impacto ambiental, encomendado pela IP e agora em consulta pública, há duas soluções para este troço, A e B. A primeira tem quase 116 quilómetros e a segunda pouco mais de 117 quilómetros, apresentando-se várias alternativas de traçado segundo as soluções base.

A linha de alta velocidade Porto-Lisboa, em via dupla eletrificada, vai permitir uma velocidade máxima de 300 quilómetros/hora e destina-se exclusivamente a tráfego de passageiros.

A consulta pública do estudo de impacto ambiental, que termina no dia 21, conta com quase 319 participações.